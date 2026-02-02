Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набрало чинності з початку 2026 року та стосується виключно плати за розподіл природного газу, повідомляє Politeka.

Вартість самого палива для населення при цьому залишилася без змін.

Зміни пов’язані саме з транспортуванням ресурсу газорозподільними мережами. Фахівці пояснюють, що оплата доставки часто сприймається як підвищення ціни газу, хоча це окрема складова у платіжках. Перше коригування стартувало у січні, ще один етап заплановано після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл зріс приблизно на 76 відсотків. Водночас у Дніпропетровській філії газорозподільної системи показник збільшився майже на 190 відсотків і сягнув 3,66 гривні за кубометр без урахування ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ставки коливаються в межах 3,16–3,95 гривні, у Закарпатській області — близько 2,48 гривні, а у Харківському регіоні — від 0,65 до 0,78 гривні.

Водночас ціна природного газу для побутових споживачів зберігається на рівні 7,96 гривні за кубометр. Чинний тариф планують утримувати щонайменше протягом шести місяців після завершення воєнного стану, без додаткових коригувань.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками. Йдеться про зростання витрат на утримання мереж, ремонт обладнання, забезпечення безперебійної роботи систем та покриття операційних потреб підприємств.

Регулярний контроль нарахувань і своєчасна оплата дозволяють уникнути непорозумінь, зберегти стабільність постачання та забезпечити безперебійну роботу газорозподільної інфраструктури в регіоні.

