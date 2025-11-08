Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 может стать причиной роста стоимости продукции из-за сокращения объемов продовольственной пшеницы, необходимой для производства муки на региональных предприятиях, сообщает Politeka.

Во время форума «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский проинформировал, что урожай зерновых в этом году ожидается в пределах 21 миллиона тонн. Из этого показателя только 10,3 миллиона тонн составит продовольственная пшеница, а 1,7 миллиона будет отвечать самым высоким качественным требованиям. Такая структура урожая создает сложности для предприятий занимающихся производством муки и зависящих от высококачественного зерна.

По словам Рыбчинского, внутри страны ужесточается конкуренция между переработчиками и экспортерами. Из-за ограниченных запасов аграрии не спешат продавать собранное, оставляя его в хранилищах. Это замедляет товарооборот, влечет за собой ценовые колебания и создает угрозу стабильности хлебопекарной отрасли.

Кроме того, ситуацию усугубляет нехватка ржи. В сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял всего 1,6 тысяч. Такой разрыв увеличивает зависимость внутреннего рынка от внешних поставок и усложняет баланс спроса и предложения.

Специалисты отмечают, что ограниченные ресурсы зерновых и структура посевов будут непосредственно влиять на конечную цену. Уже в настоящее время нехватка качественной пшеницы создает трудности в процессе переработки, формируя дополнительные риски для производства.

Следовательно, дефицит хлеба в Днепропетровской области становится ключевым фактором нового аграрного сезона, который влияет на состояние зернового рынка, динамику стоимости и обеспечение населения хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

