Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються лише плати за розподіл природного газу, тоді як ціна самого палива для побутових споживачів залишилася без змін.

Зростання тарифів пов’язане з транспортуванням ресурсу газорозподільними мережами. Фахівці пояснюють, що окремий рядок у платіжках часто сприймають як подорожчання газу, хоча фактично мова йде про оплату доставки. Перший етап підвищення стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл збільшився приблизно на 76%. У Дніпропетровській області він зріс майже на 190% і тепер становить 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у деяких регіонах ставки коливаються від 0,65 до 3,95 гривні за кубометр залежно від місцевих умов.

Ціна палива для населення залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр. Поточний тариф планують утримувати щонайменше пів року після завершення воєнного стану без додаткових коригувань.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками: зростанням витрат на утримання мереж, ремонт обладнання та забезпечення безперебійної роботи систем.

Фахівці радять контролювати нарахування та вчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути непорозумінь, гарантує стабільне постачання газу та підтримує безперебійну роботу газорозподільної інфраструктури регіону.

Для додаткової економії експерти радять мешканцям слідкувати за споживанням і використовувати ресурси максимально ефективно.

