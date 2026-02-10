Енергетики попереджають українців про додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 лютого.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 лютого триватимуть у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів у Дніпропетровській області на 11 лютого. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи в межах Перещепинської міської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години у місті Перещепине по вул. Щаслива, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 3; 31; 32; 34; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

З 08:00 до 17:00 в місті Жовті Води триватимуть знеструмлення будинків за адресами:

Героїв України: 15-23 (непарні);

Європейська: 17-25 (непарні);

Франка: 16-24 (парні), 48;

Шевченка: 2-10 (парні).

З 08:00 до 16:00 будуть додаткові вимкнення електрики в селі Вільне на вулицях:

Набережна: 3;

Сонячна: 1-5;

Степова: 1, 2А, 2Б, 3, 5-9, 13, 14, 14А, 15-18, 22, 24А, 25, 28.

Також у Криворізькому районі на 11 лютого з 08:00 до 17:00 години будуть знеструмлення за адресами:

село Надія вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

