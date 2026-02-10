Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі продовжується у 2026 році та охоплює переселенців, які проживають у тимчасових центрах і шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Організацією процесу займається Департамент соціальної політики міськради. Видача продуктових комплектів відбувається регулярно та спрямована на підтримку людей, що опинилися у складних умовах через вимушене переміщення або наслідки війни.

Скористатися програмою можуть літні громадяни, особи з інвалідністю, матері з дітьми, законні опікуни малолітніх або недієздатних, а також діти віком від трьох до вісімнадцяти років. Окремо допомогу отримують переселенці, які перебувають під супроводом міського центру соціальних служб. Люди, що вперше оформили довідку ВПО та мешкають у місцях тимчасового компактного проживання, мають право на одноразову підтримку незалежно від категорії.

Обов’язковою вимогою є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за адресою фактичного перебування. Кожен набір укомплектований продуктами тривалого зберігання, зокрема м’ясними й рибними консервами, готовими стравами, крупами, макаронами, чаєм, кавою, солодощами та іншими товарами першої потреби.

Для отримання пакета необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання, надавши посвідчення особи, довідку переселенця, документи на дитину та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Фахівці уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць. Вчасне подання документів дозволяє уникнути затримок і отримати повний обсяг підтримки без черг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки