Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області продовжують надаватись частині українців у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області та інших регіонах України можуть отримати деякі українці поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в матеріалах ПФУ.

Надбавка за проживання у зоні радіоактивного забруднення

Доплата за проживання у зоні радіоактивного забруднення встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — 2595 грн). На неї мають право такі пенсіонери:

мешкали у зонах обов’язкового/добровільного відселення станом на 26 квітня 1986-го чи у період з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993-го;

є статус особи, постраждалої у результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Доплати для самотніх пенсіонерів в Дніпропетровській області

Самотні пенсіонери, які за станом здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Розмір такої виплати становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця надбавка збільшилася і сягає 1 038 гривень на місяць.

Щоб скористатися правом на доплату, пенсіонер повинен відповідати низці умов. Зокрема, особа має досягти 80-річного віку або бути старшою, проживати окремо, отримувати пенсію за віком та мати підтверджену потребу в регулярному сторонньому догляді. Така необхідність обов’язково засвідчується відповідним медичним висновком лікарів.

Надбавка до пенсії за вік

У лютому поточного року право на вікову надбавку виникне у тих пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головною умовою є розмір пенсії людини. Він не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Вікові надбавки виплачуються у таких розмірах:

для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — 300 грн;

для осіб, які досягли 75 років та 80-річного віку — 456 грн;

для осіб, яким виповнилося 80 років і вище, — 570 грн.

