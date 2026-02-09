За інформацією громад, графіки торкнуться низки населених пунктів у Дніпропетровській області на 10 лютого.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області будуть тривати 10 лютого, адже в частині регіону проводитимуть важливі профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів у Дніпропетровській області на 10 лютого. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла.

У місті Жовті Води з 08:00 до 17:00 проводитимуть планові роботи, проте вони торкнуться лише частини будинків, що знаходяться за адресами:

Авангардна: 74, 76, 78;

Паркова: 11-33 (непарні);

Франка: 1;

Хмельницького: 36, 36А, 38, 38А, 40, 42, 44.

Через профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада вимикатимуть електрику в наступних населених пунктах:

с. Веселе (08:00–19:00)

Степова — 8

с. Євецько-Миколаївка (09:00–18:00)

Миру — 2-9, 11-19, 21

Центральна — 50, 52, 52/А, 54, 71, 73, 79, 81, 83, 89

У Криворізькому районі на 10 лютого з 08:00 до 17:00 години будуть знеструмлення за адресами:

село Надія вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

село Радіонівка вулиці:

Мікеладзе: 1-20, 22, 23;

Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

Цвітна: 1-7.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

