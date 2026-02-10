Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало доступним для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організував Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, коли до них звернулися колеги з Донецької області з проханням допомогти переселенцям, центр підлаштував роботу та відкрив спеціальне відділення для прийому людей, які вимушено залишили рідні домівки.

Це й посприяло створенню можливості отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі. У відділенні Індустріального району облаштовано комфортні умови для довготривалого перебування.

Мешканці мають доступ до кімнати відпочинку, їдальні, кухні та душової кімнати. Завдяки підтримці волонтерів та благодійних фондів, переселенці отримують гарячі обіди, питну воду та дієтичне харчування для тих, хто цього потребує.

Фахівці центру також надають психологічну підтримку переселенцям, адже багато хто приїхав із травматичним досвідом війни. Відбуваються заняття з рукоділля та інші соціальні активності, які допомагають адаптуватися до нового середовища.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі забезпечує проживання для дорослих, дітей та людей похилого віку, допомагаючи їм відновити відчуття безпеки та стабільності.

Крім даху над головою, терцентр продовжує надавати соціальні послуги для інших категорій населення. Люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть скористатися доглядом вдома, денним перебуванням у центрі та допомогою у вирішенні побутових питань.

Волонтери також організовують збір гуманітарної допомоги та розподіл продуктів для тих, хто цього потребує.

