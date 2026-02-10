Невдовзі місцеві мешканці відчують вплив подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на їхні гаманці та сімейні бюджети.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосується автобусів перевізника «Інтерспецмаркет», який обслуговує кілька маршрутів, повідомляє Politeka.

З 12 лютого пасажири відчують подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, оскільки перевізник змінив тариф на окремих міжміських автобусах між Кам’янським і Дніпром.

Квиток стане коштувати більше на маршрутах № 100 від залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра та № 215 від автовокзалу «Центральний» Дніпра до Кам’янського.

З 12 лютого вартість поїздки зросте до 70 грн замість попередніх 60 грн. За інформацією, яку ЗМІ отримали від автопідприємства, підвищення тарифу пояснюють рядом причин.

Це зростання комунальних та податкових платежів, цін на запчастини, збільшення вартості полісів цивільної відповідальності, а також витрати на діагностику транспорту та інші виробничі потреби.

Представники перевізника зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням економічної ситуації та необхідності забезпечити стабільну роботу автобусів на популярних напрямках.

При цьому, інформації про зміну вартості квитків на інших маршрутах не надходило.

Наразі подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосується лише зазначених рейсів. Також оприлюднили чинний розклад руху автобусів.

Відправлення у Кам’янському від залізничного вокзалу відбувається о 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.

Відправлення у Дніпрі від автовокзалу «Центральний» здійснюється о 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:10, 15:50, 16:25, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

