Обмеження руху транспорту в Дніпрі створять певні незручності для багатьох місцевих мешканів гостей облцентру, які мають власне авто.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі зачепить внутрішньоквартальну ділянку проспекту Науки, повідомляє Politeka.

Про встановлення обмеження руху транспорту стало відомо з документу рішення виконкому на офіційному сайті міської ради. Незручності для містян доведеться терпіти через проведення будівельних робіт.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі розпочнеться 15 квітня і триватиме до 15 жовтня 2026 року. Перекриття торкнеться ділянки між будинками № 167 та № 169.

Під час робіт проїзд на цій частині проспекту буде повністю закритий, а водіям та пішоходам радять планувати маршрути заздалегідь.

За інформацією з рішення виконкому, забудовник має узгодити тимчасову схему курсування автотранспорту з патрульною поліцією. На місці облаштують огорожі з сигнальним освітленням і встановлять тимчасові дорожні знаки.

Для пішоходів передбачать безпечні проходи. Також біля будмайданчика будуть розміщені стенди з даними про виконавця робіт, терміни виконання та візуалізацію майбутнього об’єкта.

Варто зазначити, що тимчасові незручності стосуються лише внутрішньоквартальної частини проспекту Науки. Після завершення робіт компанія зобов’язана відновити дорожнє покриття, прибрати тимчасові огорожі та привести прилеглу територію до ладу.

Місцеві водії отримали рекомендації користуватися прилеглими вулицями для об’їзду закритої ділянки. Пішоходам радять уважно стежити за тимчасовими маршрутами руху та інформаційними стендами.

Зазначене перекриття триватиме шість місяців, тому мешканцям та гостям міста важливо заздалегідь планувати поїздки і враховувати, що затори на прилеглих вулицях можуть бути значними.

