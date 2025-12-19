У Дніпропетровській області стартував експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Інформацію надали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України. Ініціатива розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які належать до певної категорії, зокрема тих, хто після тривалого медичного догляду потребує додаткової підтримки у повсякденному житті.

За словами відомства, програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Витрати на це покриваються коштом державного бюджету.

У межах проєкту учасники зможуть отримати: житло з усіма необхідними умовами для комфортного перебування; можливість самостійно готувати їжу та організовувати свій побут; допомогу у веденні домашнього господарства та підтримку у відновленні соціальних навичок; сприяння у подоланні складних життєвих ситуацій; залучення фахівців або відповідних служб незалежно від форми власності, якщо виникне така потреба.

Проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, які включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів, та мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання таких послуг.

У Міністерстві підкреслюють, що головна мета проєкту не обмежується лише тимчасовим розміщенням маломобільних ВПО, які втратили житло через війну. Основне завдання полягає у відновленні їхньої самостійності, почуття стабільності та особистої безпеки. Програма створює умови для повноцінного повсякденного життя, дозволяючи людям зберегти незалежність та адаптуватися до нових обставин.

Програма продовжить працювати, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та надаючи всебічну підтримку всім, хто її потребує.

