В Днепропетровской области стартовал экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.

Информацию предоставили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. Инициатива рассчитана на внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к определенной категории, в частности тех, кто после длительного медицинского ухода нуждается в дополнительной поддержке в повседневной жизни.

По словам ведомства, программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев. Расходы на это покрываются за счет государственного бюджета.

В рамках проекта участники могут получить: жилье со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания; возможность самостоятельно готовить еду и организовывать свой обиход; помощь в ведении домашнего хозяйства и поддержку в восстановлении социальных навыков; содействие в преодолении сложных жизненных ситуаций; привлечение специалистов или соответствующих служб независимо от формы собственности, если возникнет такая потребность.

Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров, и имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления таких услуг.

В Министерстве подчеркивают, что главная цель проекта не ограничивается лишь временным размещением маломобильных ВПЛ, потерявших жилье из-за войны. Основная задача состоит в восстановлении их самостоятельности, чувстве стабильности и личной безопасности. Программа создает условия для полноценной повседневной жизни, позволяя людям сохранить независимость и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Программа продолжит работать, обеспечивая бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области и оказывая всестороннюю поддержку всем нуждающимся.

