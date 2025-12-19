Новий графік руху транспорту в Кривому Розі дозволить зменшити затори та забезпечити безпечний проїзд.

У Кривому Розі запроваджено новий графік руху транспорту в Покровському районі через ремонт дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в управлінні преси криворізького міськвиконкому.

Роботи на вулиці Січеславській триватимуть з 16:00 18 грудня до 20 грудня 2025 року, повідомляє управління преси міськвиконкому.

На цей час тролейбуси № 3, 5, 14 та 23 курсуватимуть за зміненими маршрутами. Транспорт організують із кільцевим рухом та об’їздами через прилеглі вулиці й мікрорайони.

Для зручності пасажирів запроваджено додатковий автобусний маршрут КП «Міський тролейбус». Він сполучатиме зупинки «173 квартал» та «Кільце 44 кварталу» з інтервалом близько 60 хвилин у години пік.

Автобусні маршрути № 8, 228 та 228А залишаються без змін. Мешканців і гостей міста закликають планувати поїздки заздалегідь та враховувати тимчасові незручності. Зокрема, людям варто наперед подати про альтернативні шляхи.

Нагадаємо, що з 8 по 11 грудня у Дніпропетровській області тимчасово змінювався розклад деяких приміських поїздів. Зокрема, поїзд №6277 «Лозова – Дніпро» відправлявся о 07:20 і прибував на кінцеву станцію о 09:49.

Ремонтні роботи вже завершені, тож тепер потяг курсує за звичним графіком. Відправлення здійснюється о 07:36, а прибуття на кінцеву станцію – о 09:58. Пасажирам радять враховувати актуальний розклад при плануванні поїздок по регіону.

