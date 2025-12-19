Новый график движения транспорта в Кривом Роге позволит снизить пробки и обеспечить безопасный проезд.

В Кривом Роге введен новый график движения транспорта в Покровском районе из-за ремонта дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в управлении печати криворожского горисполкома.

Работы на улице Сичеславской будут продолжаться с 16:00 18 декабря по 20 декабря 2025 года, сообщает управление прессы горисполкома.

В настоящее время троллейбусы № 3, 5, 14 и 23 будут курсировать по измененным маршрутам. Транспорт организуют с кольцевым движением и объездами через близлежащие улицы и микрорайоны.

Для удобства пассажиров введен дополнительный автобусный маршрут КП «Городской троллейбус». Он будет соединять остановки «173 квартал» и «Кольцо 44 квартала» с интервалом около 60 минут в час пик.

Автобусные маршруты №8, 228 и 228А остаются без изменений. Жителей и гостей города призывают планировать поездки заранее и учитывать временные неудобства. В частности, людям следует заранее представить об альтернативных путях.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге позволит снизить пробки и обеспечить безопасный проезд во время выполнения ремонтных работ.

Напомним, что с 8 по 11 декабря в Днепропетровской области временно менялось расписание некоторых пригородных поездов. В частности, поезд №6277 Лозовая – Днепр отправлялся в 07:20 и прибывал на конечную станцию ​​в 09:49.

Ремонтные работы уже завершены, и теперь поезд курсирует по привычному графику. Отправление осуществляется в 07:36, а прибытие на конечную станцию ​​– в 09:58. Пассажирам советуют учитывать актуальное расписание при планировании поездок по региону.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.