ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 2 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.
У межах Пʼятихатської міської територіальної громади в Дніпропетровській області додаткові графіки відключення світла 2 лютого діятимуть із 8:00 до 12:00 у м. Пʼятихатки по вул. Садова, Степова, Удільна, Центральна, а з 13:00 до 18:00 у селищах Мирне (по вулиці Богдана Хмельницього), Вершинне (Залізнична) та селі Красна Воля (Костирі).
У Царичанській громаді, за даними ДТЕК, знеструмлення відбуватимуться приблизно з 9:00 до 15:00, повідомляє Politeka. Без електроенергії залишиться частина мешканців таких населених пунктів:
- Царичанка (Царичанська, Зоряна, Театральна, Сонячна, Робітнича, Лісова, Квіткова, Лівобережна, Подолянська, Врожайна, Замкова, Нагірна, Приорильська, Набережна, Мостова, пров. Приорільський, 1, 2 і 3 Подолянський, 2-й Робочий);
- Івано-Яризівка (Яризівська, Квіткова, Хліборобна, Степова, Спортивна, Соснова, Сонячна, Службова, Садова, Робітнича, Автомобільна);
- Драгівка (Заорільська, Зелена, пров. Озерний, Приорільський);
- Лисківка (Гагаріна).
Крім того, додаткові графіки відключення світла 2 лютого торкнуться Криничанської селищної територіальної громади в Дніпропетровській області. Знеструмлення відбуватимуться в період із 12 до 18 години в селищі Кринички (вулиці Відпочинку, Зарічна, Звʼязківців, Зелена, Лісна, Робітнича, Сковороди, Тиха, пров. Сковороди) та селі Гримуче (Верхня, Панаса Мирного).
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.