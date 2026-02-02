Після перевірки даних ухвалюється рішення про нарахування грошової допомоги на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за зміненими умовами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України.

У відомстві зазначають: фінансова підтримка призначається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають визначеним вимогам та подали заяву. Виплати розраховані на пів року з можливістю продовження за умови дотримання правил програми.

Основний критерій участі — середній дохід сім’ї за попередній квартал. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року такий показник становить 2 595 гривень, а гранична сума на людину — 10 380 гривень.

Водночас частина заявників отримує кошти незалежно від фінансових показників. До цієї групи належать пенсіонери з установленими виплатами, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами, сироти, молодь без батьківського піклування віком до 23 років, а також опікуни й прийомні родини.

Оформлення здійснюється через органи соціального захисту. Заявник подає документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки даних ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме так реалізується Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

У Пенсійному фонді підкреслюють: програма покликана частково компенсувати витрати на оренду, харчування та щоденні потреби. Така підтримка дає змогу людям швидше адаптуватися, знайти роботу й стабілізувати побут у нових умовах.

