Для зручності складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 лютого будуть діяти через заплановані роботи в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

Для зручності складено графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

02.02.2026 року «ДТЕКДніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Новоолександрівка вул. Рубіновий — 47

с. Братське вул. Сурянська — 27, 29, 30, 31

Також проводитимуть профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. Тому з 09:30 до 17:30 03.02.2026 буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: с. Олександрівка, с. Калинівка.

03.02.2026 року не буде електрики в межах Губиниська територіальна громада. Знеструмлення стануться з 8:30 до 18 години в наступних населених пунктах:

с-ще Губиниха вулиці:

Байдукова — 1/А, 3, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36

Вереснева — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Весняна — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53, Б/Н

Виноградна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20

Гетьманська — 1, 3, 5, 7, 11

Джерельна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35

Дружби — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 14/В, 14/Г, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 8, 8/А, 8/Б, 8/В, 8/Г, 8/Д, 80, 82, 84, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98

Ковальська — 24

Короленка

Космічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, Б/Н

Кущова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Межова — 2, 3, 5, 6, 8, 11

Надії — 1, 2, 2/К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 73, 74, 75, 75/А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 9, 96, 97, 100/А, 102, 106, 108, 110, 112, 112/А, 114

Партизанська — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

Побережна — 0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35

Польова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 24, 26, 30, 32

Садова — 1, 2, 4/А, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 83, 9, Б/Н

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 9

Чкалова — 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8, 83, 85/А, 87, 9, 91, 93

Ювілейна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

с. Хащеве вулиці:

Дружби — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області: хто має на неї право.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому платитимуть 40 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: яким чином можна її отримати.