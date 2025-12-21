Передбачена грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області і для дорослих з підвищеними потребами.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в межах державної програми «Тепла зима» та спрямована на підтримку найбільш уразливих громадян у холодний період, повідомляє Politeka.

За попередніми розрахунками, виплати охоплять близько 660 тисяч домогосподарств по всій країні. Розмір одноразової підтримки становить 6 500 гривень на сім’ю.

Кошти призначені для часткового покриття сезонних витрат, які традиційно зростають узимку. Йдеться про оплату опалення, електроенергії, базових продуктів і медикаментів.

Основними отримувачами залишаються родини з дітьми. Перевага надається малозабезпеченим сім’ям, а також домогосподарствам, у яких виховуються діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

Окремо програма охоплює неповнолітніх під опікою, сиріт та дітей з інвалідністю, які проживають у прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу. Саме ці категорії формують значну частину отримувачів.

Передбачена грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області і для дорослих з підвищеними потребами. До них належать переселенці з інвалідністю першої групи та самотні літні люди, яким призначена доплата на догляд.

Механізм нарахування залишається максимально простим. Тим, хто вже перебуває в системі соціального захисту, додатково звертатися до установ не потрібно.

Виплата автоматично надходить голові домогосподарства через Міністерство соціальної політики — на спеціальний рахунок або «Дія.Картку». Використати отримані кошти необхідно протягом 180 днів із моменту зарахування.

