Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми соціальної підтримки, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради та надаються через управління соціального захисту населення, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевого Департаменту соціальної політики, програма діє для переселенців, які мешкають у так званих шелтерах на території міста та відповідають визначеним критеріям.

Обов’язковою умовою для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є реєстрація в облцентрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Отримати продовольчі набори можуть кілька категорій внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, матерів з дітьми, законних представників, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб, а також дітей віком від 3 до 18 років.

Окремо зазначається, що право на допомогу мають і ті переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальні послуги у міському центрі соціальних служб.

Водночас особи, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою, проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але не належать до перелічених категорій - можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі одноразово.

Склад набору сформований таким чином, щоб забезпечити базові харчові потреби. До нього входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право