Предусмотрена денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области и для взрослых с повышенными потребностями.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках государственной программы «Теплая зима» и направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых граждан в холодный период, сообщает Politeka.

По предварительным расчетам, выплаты охватят около 660 тысяч домохозяйств по всей стране. Размер единовременной поддержки составляет 6500 гривен на семью.

Средства предназначены для частичного покрытия сезонных расходов, традиционно растущих зимой. Речь идет об оплате отопления, электроэнергии, базовых продуктов и медикаментах.

Основными получателями остаются семьи с детьми. Предпочтение отдается малоимущим семьям, а также домохозяйствам, в которых воспитываются дети из числа внутренне перемещенных лиц.

Отдельно программа охватывает несовершеннолетних на попечении, сирот и детей с инвалидностью, проживающих в приемных семьях или детских домах семейного типа. Именно эти категории формируют значительную часть получателей.

Предусмотрена денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области и для взрослых с повышенными потребностями. К ним относятся переселенцы с инвалидностью первой группы и одинокие пожилые люди, которым назначена доплата по уходу.

Механизм начисления остается очень обычным. Тем, кто уже находится в системе социальной защиты, дополнительно обращаться в учреждения не нужно.

Выплата автоматически поступает главе домохозяйства через Министерство социальной политики — на специальный счет или «Дія.Карту». Использовать полученные денежные средства необходимо в течение 180 дней с момента зачисления.

