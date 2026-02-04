Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються оплати за розподіл природного газу, тоді як ціна самого палива для побутових споживачів залишилася без змін.

Фахівці пояснюють, що новий рядок у платіжках відображає вартість доставки ресурсу газорозподільними мережами, а не підвищення цін на газ. Перший етап введення змін стартував у січні, другий — заплановано після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл зріс приблизно на 76%, тоді як у Дніпропетровській області — майже на 190%. Тепер він становить 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у деяких регіонах ставки коливаються від 0,65 до 3,95 гривні за кубометр залежно від місцевих умов.

Ціна самого палива для населення залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр. Поточний тариф планують утримувати щонайменше пів року після завершення воєнного стану без додаткових коригувань.

Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: зростання витрат на обслуговування мереж, ремонт обладнання та забезпечення безперебійного постачання.

Фахівці радять споживачам регулярно контролювати нарахування та своєчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути непорозумінь, гарантує стабільну подачу газу та підтримує ефективну роботу інфраструктури.

Для додаткової економії експерти радять уважно стежити за споживанням, використовувати ресурси максимально раціонально та проводити перевірку герметичності приладів.

