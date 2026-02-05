Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчули мешканці регіону вже у перший місяць 2026 року.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стосується найпопулярніших категорій товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними Мінфіну, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області не зупинилося у січні 2026 року. Курятина Наша ряба гомілка виросла майже на 1 відсоток, і середня ціна за кілограм у магазинах Metro становить 115,00 гривень.

Для порівняння, у грудні 2025 року середній цінник на цей товар коливався на рівні 120,79 гривень. У Metro за кілограм курятини наразі просять 115 гривень, а в Auchan ціна сягає 132,15 гривень.

Варто зазначити, що підвищення торкнулося й молочної продукції. Сир твердий Комо традиційний 50% вірис у середньому до 566,67 гривень за кілограм.

Ціна у магазинах є різною: в Auchan даний товар коштує 519,00 гривень, у Megamarket 582,00 гривень, а у Novus 599,00 гривень. Порівняно з груднем 2025 року, коли середня вартість становила 527,00, зростання є помітним.

Не менш відчутним стало підняття цінників на консервовану кукурудзу Верес. У січні 2026 року середня ціна за банку 340 грамів сягнула 56,42 гривень.

У Megamarket кукурудза продається по 68,40 гривень, у Metro 57,77 гривень, в Auchan 54,50 гривень, а у Novus 44,99 гривень. Середньомісячні цінники у грудні 2025 року становили 54,09 грн, що також свідчить про помітне зростання.

Причини подорожчання продуктів у Дніпропетровській області експерти пояснюють комплексно. Основним фактором залишається війна. Окрім цього, збільшуються витрати на логістику та транспортування, особливо для імпортних складових.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки