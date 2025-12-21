Енергетики планують застосовувати в межах Дніпропетровської області додаткові графіки відключення світла в понеділок, 22 грудня 2025 року.

У понеділок, 22 грудня, у звʼязку з профілактичними роботами в електромережах у Дніпропетровській області діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в місті Камʼянське Дніпропетровської області додаткові графіки відключення світла 22 грудня діятимуть із 9:00 до 17:00 для будинків по вул. Лісопильна, Павловська, просп. Тараса Шевченка.

У місті Покров знеструмлення в понеділок відбуватимуться за такою схемою:

з 8:00 до 14:00 – вул. Партизанська;

з 9:00 до 15:00 – Виноградна, Гайдамацька, Гоголя, Петриківська, Петропавлівська, Симоненка, Словʼянська;

з 10:00 до 18:00 – Героїв України, Торгова, Героїв-рятувальників, пров. Квітневий.

На території Межиріцької громади, як повідомляє Politeka, додаткові обмеження електропостачання діятимуть 22 грудня з 8:00 до 18:30 в таких населених пунктах:

Межиріч (Весняна, Вишнева, Зелена, Мавринська, Молодіжна, Набережна, Нечуя-Левицького, Соборна, Сонячна, Спортивна, Центральна, Шевченка, Широка, Яцуненка, пров. Бровченка і Черевика, Гоголя, Дружби, Затишний, Козацький, Котляревського, Крайній, Межовий, Миру, Озерний, Осипенковський, Пляжний, Робітничий, Тихий, Чумака, Шкільний);

Новоселівське (Лісова, Садова, Лікарняний);

Веселе (Зелена);

Богуслав (Соборна).

У межах Новоолександрівської громади в Дніпропетровській області графіки відключення світла застосовуватимуть із 8 до 18 години в селі Новоолександрівка (Затишна, Молодіжна, Мостова, Паркова, Профспілкова, Сурська, Українська, Центральна, Шевченка, Щаслива, пров. Тихий, СТ "Полімер") та селищі Дослідне (Наукова, Соколова, Асмолова, Дослідний, Полігонний).

