Энергетики планируют применять в пределах Днепропетровской области дополнительные графики отключения света в понедельник, 22 декабря 2025 года.

В понедельник, 22 декабря, в связи с профилактическими работами в электросетях в Днепропетровской области будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в городе Каменское Днепропетровской области дополнительные графики отключения света 22 декабря будут действовать с 9:00 до 17:00 для домов по ул. Лесопильная, Павловская, просп. Тараса Шевченко.

В городе Покров обесточения в понедельник будут происходить по следующей схеме:

с 8:00 до 14:00 – ул. Партизанская;

с 9:00 до 15:00 – Виноградная, Гайдамацкая, Гоголя, Петриковская, Петропавловская, Симоненко, Славянская;

с 10:00 до 18:00 – Героев Украины, Торговая, Героев-спасателей, пер. Апрельский.

На территории Межирицкой общины, как сообщает Politeka, дополнительные ограничения электроснабжения будут действовать 22 декабря с 8:00 до 18:30 в следующих населенных пунктах:

Межирич (Весенняя, Вишневая, Зеленая, Мавринская, Молодежная, Набережная, Нечуя-Левицкого, Соборная, Солнечная, Спортивная, Центральная, Шевченко, Широкая, Яцуненко, пер. Мира, Озерный, Осипенковский, Пляжный, Рабочий, Тихий, Чумака, Школьный);

Новоселовское (Лесная, Садовая, Больничный);

Весёлое (Зелёная);

Богуслав (Соборная).

В пределах Новоалександровской общины в Днепропетровской области графики отключения света будут применяться с 8 до 18 часов в селе Новоалександровка (Уютная, Молодежная, Мостовая, Парковая, Профсоюзная, Сурская, Украинская, Центральная, Шевченко, Счастливая, пер. Тихий, СТ "Полимер") и поселке Опытное (Научная, Соколова, Асмолова, Опытный, Полигонный).

