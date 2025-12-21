У Дніпропетровській області з 22 по 28 грудня 2025 року на додаток до стабілізаційних знеструмлень діятимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики почали оголошувати додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на наступний тиждень – із 22 по 28 грудня 2025 року, пише Politeka.

У понеділок, 22 грудня, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області торкнуться таких населених пунктів:

Камʼянське (вул. Лісопильна, Павловська, просп. Тараса Шевченка) – з 9:00 до 17:00;

частково Межиріч, Новоселівське, Веселе, Богуслав – з 8:00 до 18:30;

Покров (з 8 до 14 години – вул. Партизанська, з 9 до 15 – Виноградна, Гоголя, Гайдамацька, Петриківська, Симоненка, Петропавлівська, Словʼянська, з 10 до 18 – Героїв України, Торгова, Героїв-рятувальників, пров. Квітневий);

частково Новоолександрівка, Дослідне, Степове – з 8:00 до 18:00.

Протягом двох днів, 22 та 23 числа, з 8 до 18 години знеструмлення відбуватимуться в селищі Слобожанське для будинків по вул. Абрикосова, Авіаційна, Березова, Будівельників, Бузкова, Виноградна, Вишнева, Героїв України, Грушева, Горіхова, Донецька, Ентузіастів, Землянична, Київська та ін, повідомляє Politeka.

Тим часом ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджає, що в Дніпропетровській області 22, 24, 25, 27 та 28 грудня з 8:00 до 17:00 частково додаткові графіки відключення світла зачеплять село Надія Криворізького району (вул. Виноградна, Вишнева, Зелена, Каштанова, Лісна, Молоді, Молодіжна, Садова, Шевченка, Тополина, Цвітна, Центральна, Шкільна, шосе Кіровоградське).

З 8 до 17 години обмеження діятимуть у с. Вільне: 22 числа – для вулиць Гагаріна, Скрябіна, Словʼянська, Соборна, а 23 – Словʼянська, пров. Дружби.

