В Днепропетровской области с 22 по 28 декабря 2025 года в дополнение к стабилизационным обесточениям будут действовать локальные графики отключения света.

Энергетики начали объявлять дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области на следующую неделю – с 22 по 28 декабря 2025, пишет Politeka.

В понедельник, 22 декабря, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области коснутся следующих населенных пунктов:

Каменское (ул. Лесопильная, Павловская, просп. Тараса Шевченко) – с 9:00 до 17:00;

частично Межирич, Новоселовское, Веселое, Богуслав – с 8:00 до 18:30;

Покров (с 8 до 14 часов – ул. Партизанская, с 9 до 15 – Виноградная, Гоголя, Гайдамацкая, Петриковская, Симоненко, Петропавловская, Славянская, с 10 до 18 – Героев Украины, Торговая, Героев-спасателей, пер. Квитневый);

частично Новоалександровка, Опытное, Степное – с 8:00 до 18:00.

В течение двух дней, 22 и 23 числа, с 8 до 18 часов обесточения будут проходить в поселке Слобожанское для домов по ул. Абрикосовая, Авиационная, Березовая, Строителей, Сиреневая, Виноградная, Вишневая, Героев Украины, Грушевая, Ореховая, Донецкая, Энтузиастов, Земляничная, Киевская и др., сообщает Politeka.

Тем временем ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждает, что в Днепропетровской области 22, 24, 25, 27 и 28 декабря с 8:00 до 17:00 частично дополнительные графики отключения света затронут село Надежда Криворожского района (ул. Виноградная, Вишневая, Зеленая, Каштанова, Молодежи , Молодежная, Садовая, Шевченко, Тополиная, Цветная, Центральная, Школьная, Кировоградское шоссе).

С 8 до 17 часов ограничения будут действовать в с. Вольное: 22 числа – для улиц Гагарина, Скрябина, Славянская, Соборная, а 23 – Славянская, пер. Дружбы.

