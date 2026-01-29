Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стартувала цього тижня та вже охопила кілька громад регіону, повідомляють місцеві органи влади з посиланням на Politeka.

Програму реалізують спільно з благодійними фондами, щоб підтримати населення під час зростання витрат на опалення.

Основна підтримка спрямована на внутрішньо переміщених осіб, літніх людей і домогосподарства з обмеженими доходами. Допомогу також отримують громадяни без регулярних надходжень та українці з хронічними захворюваннями. Особлива увага приділяється багатодітним сім’ям, матерям із дітьми та людям з інвалідністю.

В межах ініціативи надають паливні брикети та фінансові виплати, частково компенсуючи витрати на комунальні послуги. Підтримка вже охопила Синельниківський і Нікопольський райони. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, а у Зорі та Приміському — грошову допомогу. Аналогічні заходи діють у Покровському та Марганецькому напрямках.

Організатори уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону. Обсяги підтримки можуть коригуватися залежно від потреб громад. Місцевим радять заздалегідь підготувати документи та звертатися до соціальних центрів, щоб оперативно отримати передбачену допомогу.

Крім того, в Дніпропетровській області українці також мають можливість отримати доплати.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зріс до 2 595 грн. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

