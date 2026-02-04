Украинцам рассказали о том, ждать ли дефицита продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не накаляется, но цены на яблоки растут, сообщает Politeka.

Дефицита продуктов в Днепропетровской области пока не наблюдается, однако стремительное подорожание яблок уже испытывают потребители. В Украине и Польше запасы плодов в хранилищах убывают, а высокий экспортный спрос подталкивает цены вверх.

Аналитики отмечают, что из-за потерь урожая от заморозков и сложности хранения предложение качественных яблок остается ограниченным. Это заставляет рынок адаптироваться к новым ценовым максимумам, особенно для плодов премиального качества.

Дополнительным фактором подорожания в Украине удары по энергетической инфраструктуре. Использование дизель-генераторов для холодильников значительно увеличивает себестоимость продукции, объясняют эксперты.

Ситуация в Европе тоже отличается: Нидерланды и Бельгия имеют большие запасы, давя на цены, а в восточноевропейском регионе дефицит яблок ощутим. Польские фермеры после праздничного периода ограничены в запасах, что также влияет на стоимость.

Эксперты прогнозируют, что в феврале ценовое давление усилится из-за сокращения запасов в США и логистических проблем в портах. Собственные каналы сбыта становятся критически важными, поскольку более дешевые яблоки промышленного калибра остаются доступными, а премиальная продукция продолжает дорожать.

Таким образом, дефицита продуктов в Днепропетровской области не ожидается, но рынку придется адаптироваться к росту цен на популярные плоды.

Жителям региона советуют планировать закупки заранее и обращать внимание на качество продукции при покупке.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право