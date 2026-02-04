Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 5 февраля.

Графики отключения света в Днепропетровской области будут введены 5 февраля в связи с профилактическими и плановыми работами, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 5 февраля.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Китайгородской территориальной громады.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах:

Кравцивка улицы - Селянська; Сокильська; Украинська; Березивськый пер.; Вышневый пре.; Польовый пер.; Солдатськый пер.

- Селянська; Сокильська; Украинська; Березивськый пер.; Вышневый пре.; Польовый пер.; Солдатськый пер. Рыбалкы улицы – Польова; Садова; Украинська; Центральна; Шевченка; Шевченкивська; Орловськый пер.; Шевченкивськый пер.

– Польова; Садова; Украинська; Центральна; Шевченка; Шевченкивська; Орловськый пер.; Шевченкивськый пер. Щербынивка улицы - Степова; Украинська; Шевченка.

Электросети будут проводить профилактические работы в пределах Павлоградского территориального общества. Обесточение охватят Павлоград. Они будут действовать по следующим адресам:

С 9-00 до 19-00 улицы: Алексеева, Вернадського Володымыра, Вокзальна, Захидна, Космонавтив, Костенко Лины, Перемогы, Робитныча, Спивуча, Черешнева.

05 февраля из-за плановых работ в сетях города Жовти Воды будут выключать электричество с 08:00 до 17:00 по адресам:

Абрыкосова, Авангардна, Геологична, Музейна, Национальнои гвардии Украины, Олимпийська, Польова, Рудна, Саксаганська, Спортывна, С. Шылова, Щаслыва, Вышневый, Гирныцькый, Межевый, Удильный.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

