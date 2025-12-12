Создаюся предпосылки не только для дальнейшего повышения цен, но и вероятного дефицита продукции в Днепропетровской области, где спрос остается стабильно высоким.

В Днепропетровской области может возникнуть дефицит одного из базовых продуктов, традиционно имеющихся в рационе украинцев. Об этом сообщает Politeka.net.

Рассказываем, о чем идет речь.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что до конца 2025 года цены на хлеб могут вырасти примерно на 5 процентов. Основными факторами такого удорожания он называет увеличение расходов на электроэнергию и дефицит ржи, который уже ощутимо сказывается на внутреннем рынке.

Марчук напоминает, что хлебозаводы традиционно работают как на газе, так и электроэнергии. Однако из-за проблем в энергосистеме предприятиям приходится чаще использовать генераторы. Это приводит к значительному росту издержек: в некоторых случаях в два-три раза. Соответственно, растет и себестоимость продукции, которая неизбежно отражается на цене потребителя.

Хотя урожайность тоже оказывает влияние на ценовую политику, ее доля в структуре себестоимости хлеба не превышает 25 процентов. Остальные составляют производственные затраты, логистика, амортизация и недостаток персонала – именно эти факторы формируют основное ценовое давление.

Ситуацию усложняет и рынок ржи. По словам специалиста Всемирного банка Оксаны Руженковой, в Украине уже фиксируется существенный дефицит этой культуры. Она отмечает, что давать точный прогноз цен на рожь в 2026 году пока невозможно, ведь уборочная кампания еще не стартовала, а погодные условия остаются непредсказуемыми.

Рожь является яровой культурой, и ее сбор обычно приходится на август-сентябрь. Но даже до начала жатвы переработчики сообщают о нехватке зерна. Это создает предпосылки не только для дальнейшего повышения цен на ржаную муку и хлеб из нее, но и вероятного дефицита продукции в Днепропетровской области, где спрос остается стабильно высоким.

