Организаторы отмечают, что получить гуманитарную помощь в Кривом Роге может только тот человек, который лично подал заявку.

В Кривом Роге внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить гуманитарную помощь благодаря работе центра «Вільні разом», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге оказывается переселенцам или пенсионерам, которые еще ни разу не обращались в центр, или делали это не позднее августа 2025 года. Такая система позволяет равномерно распределять ресурсы между наиболее нуждающимися.

Ежедневно волонтеры могут принять до 150 семей - это ограничение введено, чтобы избежать больших очередей, обеспечить упорядоченный процесс и комфорт для посетителей. Важно, что получить продуктовый набор может только тот, кто лично подал заявку — передача права другим лицам без присутствия заявителя запрещена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге содержит бесплатные продукты, включающие основные и важные продукты первой необходимости, позволяющие переселенцам и пенсионерам обеспечить себя базовыми продуктами на определенный период. Волонтеры подчеркивают, что запасов достаточно, поэтому граждан просят не создавать ажиотаж и не формировать большие очереди.

Пункт выдачи гуманитарной помощи работает ежедневно с 9.00 до 16.00. В это же время действует горячая линия, по которой можно получить дополнительную информацию или консультацию. В выходные дни центра остаются суббота и воскресенье.

Недавно волонтерам удалось выдать 221 продуктовый набор для 190 семей в рамках партнерской программы с международной организацией Global Empowerment Mission.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.