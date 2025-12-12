Створююсь передумови не лише для подальшого підвищення цін, а й ймовірного дефіциту продукції у Дніпропетровській області, де попит залишається стабільно високим.

У Дніпропетровській області може виникнути дефіцит одного з базових продуктів, який традиційно є в раціоні українців. Про це повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, про що йдеться.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що до кінця 2025 року ціни на хліб можуть зрости приблизно на 5 відсотків. Основними чинниками такого подорожчання він називає збільшення витрат на електроенергію та дефіцит жита, який уже відчутно позначається на внутрішньому ринку.

Марчук нагадує, що хлібозаводи традиційно працюють як на газі, так і на електроенергії. Проте через проблеми в енергосистемі підприємствам доводиться частіше використовувати генератори. Це призводить до значного зростання витрат: у деяких випадках у два-три рази. Відповідно, зростає й собівартість продукції, що неминуче відображається на ціні для споживача.

Хоча врожайність теж впливає на цінову політику, її частка у структурі собівартості хліба не перевищує 25 відсотків. Решту становлять виробничі витрати, логістика, амортизація та нестача персоналу — саме ці фактори формують основний ціновий тиск.

Ситуацію ускладнює і ринок жита. За словами фахівчині Світового банку Оксани Руженкової, в Україні вже фіксується суттєвий дефіцит цієї культури. Вона зазначає, що давати точний прогноз цін на жито у 2026 році поки неможливо, адже збиральна кампанія ще не стартувала, а погодні умови залишаються непередбачуваними.

Жито є ярою культурою, і його збирання зазвичай припадає на серпень–вересень. Та навіть до початку жнив переробники повідомляють про нестачу зерна. Це створює передумови не лише для подальшого підвищення цін на житнє борошно та хліб із нього, а й для ймовірного дефіциту продукції у Дніпропетровській області, де попит залишається стабільно високим.

Джерело: Главред.

