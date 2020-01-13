"Їй у перший ранок кажуть, платите фонд 250 гривень, на що мама відповіла, що немає грошей. Ми тільки на препарати в перші два дні витратили 2500 гривень. Після двох годин дня вона все-таки знайшла хто їй поставить крапельницю. На третій день їй запропонували переїхати в іншу палату і зажадали 400 гривень! Мати відмовилася", - повідомила жінка.

А от працівники лікарні перейшли до відвертого здирництва: у жінки відібрали теплу ковдру.

"Медсестра може собі дозволити кинути фразу: "На препарати гроші знайшла, і на фонд знайдеш. Так нічого й не сталося через три дні в лікарні, або давай гроші, або здохни!", - сказала дівчина.

Раніше ми повідомляли, що в Широківській районній лікарні Дніпропетровської області медики після операції прив'язали пацієнта до ліжка і не давали йому їжу і воду.

Прив'язаного чоловіка помітив інший пацієнт, який зняв все на відео і виклав його в інтернет. Після скандалу, що розгорівся лікарі запевнили, що ніяких порушень з їхнього боку не було.

Також ми повідомляли, що в Стародобровільському психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх в жахливих умовах.

До такого висновку прийшов адвокат Олег Григор'єв, так як відвідував цю установу з перевірочним візитом. За його словами, в коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

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