Це не перший летальний випадок

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook.

Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.

«За результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С. », — йдеться в повідомленні.

На щастя, дитину врятувати вдалося. Сьогодні її перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.

Всього з жовтня 2019-му році зафіксовано вже три летальних випадки від грипу.

Раніше у Центрі громадського здоров'я заявили, що грип перехворіють до 6,7 млн українців у поточному епідемічному сезоні.



Епідеміологічний поріг в Україні поки не перевищено, однак у семи областях України інтенсивність захворюваності вище, ніж в інших. Це Київська, Житомирська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Волинська області.

За словами експертів, в епідемічному сезоні 2019/2020 очікується дві хвилі грипу. Перша була в грудні – і пройшла відносно легко. Тільки 3% хворих потрапили до лікарні – це були в основному діти до чотирьох років. Друга буде в кінці січня – початку лютого, вона буде складніше і затягнеться на чотири тижні.

Нагадаємо також, що спалах страшної хвороби поставила на вуха всю Одеську область: серед жертв діти.

Як повідомляла Politeka, що спалах небезпечної інфекції зафіксована в Україні: "Посадять в ізолятор".

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