У Дніпрі чоловік вирішив провчити водія, який поставив авто впритул виходу з під'їзду

Як передає Politeka.net, про це повідомив Олександр Культяєв в Facebook-групі "Типовий Тополя-Шевченківський район".

Інцидент стався на ж/м Тополя 3, 12. На відео видно, як незадоволений чоловік з ножем підійшов і пробив переднє колесо машини.

В коментарях дніпряни розділилися на два табори: одні пишуть, що не варто паркуватися так близько, а інші обурюються неадекватного вчинку чоловіка.

"Я сам водій, але заїжджати так впритул до під'їзду мені не дозволила совість (чи виховання)", " Так не треба заїжджати прямо до під'їзду. Я його не підтримую! Але коли їдеш з коляскою і не можеш проїхати до під'їзду через таких машин.. Чомусь водії не думають, а роблять як краще собі", " Перед під'їздом машину може поставити тільки дятел якому на всіх насрати! Різонуло колесо правильно і зробив сусіда теж потрібно було чикнути! Цей запис ні фіга не доведе. Жостко але правильно, нехай спасибі скажуть що не цегла на дах! , - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові співробітники підприємства, яке займається вивезенням сміття, провчили автохама, перегородившего під'їзд до урн.

Цікаве відео «розправи» з'явилося в харківських пабликах в соціальних мережах. На записі, зробленому одним з очевидців, видно, як комунальники, звільнивши урни від сміття, поставили їх спереду і позаду іномарки.

Незабаром з'явився і сам автовласник. Він нервово відтягнув одну з урн, щоб виїхати з «пастки», і, сівши в машину, поїхав геть.

Нагадаємо, автохам паралізував рух у центрі Харкова.

Як повідомляла Politeka, автохаму винесли попередження: «далі буде більше».

Також Politeka писала, що автохам змусив прогулятися пасажирів трамвая.