В одній з маршруток Дніпра розгорівся конфлікт через ветерана АТО, який втратив ногу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на місцевий паблік у Фейсбуці "Реальний Лівобережний" (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався вранці в 136 маршруті.

Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД. Як з'ясувалося він інвалід, у нього немає однієї ноги.

За ветерана АТО заступилася дівчина, і в маршрутці почалася сварка, яка ледь не дійшла до бійки.

"Я за АТОшника тобі рот до вух розірву. У мене батько там своє життя залишив. Ти знаєш, скільки у мене там друзів загинуло?", - чути на відео.

Дівчина почала сваритися з водієм, пасажири намагалися їх заспокоїти, але не виходило.

Раніше ми писали, АТОшник в Дніпрі провчив водія маршрутки через його відношення до воював на Донбасі.

Исторя оприлюднена в соцмережах. Ветеран війни вирішив проїхати на 146-й маршрутці. Він не хотів псувати собі настрій, тому заплатив 7 гривень і не діставав посвідчення УБД.

Після нього зайшов хлопець у військовій формі і дістає «скоринку». Водій невдоволено бурчить і їде. Через кілька кварталів військовий просить зупинити маршрутку. Водій почав заявляти, що тільки на зупинці буде гальмувати і їде ще півкварталу. Після цього хлопець покидає маршрутку.

Потім водій біля кожного стовпа гальмував, підбираючи і висаджуючи пасажирів. Свідок історію доїхав до потрібного місця і попросив зупинити на Революційній. Водій зупинив перед перехрестям і відкрив двері, але військовий не йде.

Коли чоловік запропонував вийти, то АТОшник каже, що тут зупинки немає і робити зупинку на перехресті заборонено. Після цього різко стартує і доїжджає до зупинки, де різко гальмує. АТОшник вийшов і пообіцяв, що наступного разу зніме все на відео, якщо водій буде погано ставитися до ветеранів АТО з «скоринкою» УБС.

Утро в 136 маршруте. Ситуация практически дошла до драки. Всё началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД. Как выяснилось он инвалид, у него нет одной ноги. Дальше за него вступилась девушка, и понеслась... Х..вый Днепр. Gepostet von Реальный Левобережный am Samstag, 8. Februar 2020

Нагадаємо, пасажир випав з маршрутки в Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, у Києві озвірілий маршрутник накинувся з кулаками на школярку.