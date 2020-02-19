В Дніпрі на 3 роки збираються звузити кілька вулиць і тротуарів
Як передає Politeka.net, про це попередили в міськраді Дніпра.
Так, збираються обмежити рух на вулиці Харківській та деяких інших прилеглих вулиць. Також ускладнено рух буде і на тротуарах поряд з місцем проведення робіт.
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Роботи будуть проводитися з 1 березня 2020 року до 1 березня 2023 року і торкнуться вулиці Князя Володимира Великого, Харківської, Глінки та Європейської.
На місці запланували роботи з будівництва багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення.
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Очевидці перших хвилин потопу побоювалися, що їх затопить нечистотами. Вони і викликали аварійну службу.
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