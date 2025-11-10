Графік відключення світла в Дніпрі на 11 листопада дозволить провести необхідні технічні перевірки та забезпечити надійне електропостачання у холодний сезон.

Графік відключення світла в Дніпрі на 11 листопада буде введено задля профілактики, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

місцева енергокомпанія. Графік передбачає роботи на кількох вулицях міста з метою підвищення надійності мереж та запобігання аваріям.

З 08:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці таких адрес: вул. Левка Мацієвича (будинки 5, 7), вул. Мечникова (9, 10, 12, 13, 15А, 15Г, 15Д), вул. Оздоровча (1–7, 12А, 18, 20), вул. Пирогова (1–7, 9–13, 16–22 парні, 23, 25–27, 31, 35, 39, 41, 45, 51, 59), вул. Проліскова (30, 50), пров. Одинадцятий (5), вул. Пасічна (33, 35, 39, 41, 43, 43А, 44–61, 61А, 62–66, 68–82 парні), вул. Подільська (1–9 непарні, 9А, 11, 13, 13А), вул. Уманська (20–26 парні, 27–30, 32, 34–40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50–66 парні, 66А), вул. Федора Панка (2–18 парні, 19–30, 30А, 30Б, 31–36, 36А, 37–47, 47А, 48–53, 53А, 54–57, 59–69 непарні), проїзд Олександра Гальченка (17).

Додатково з 10:00 до 16:00 роботи проводитимуться на проспекті Олександра Поля (98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г), а з 10:00 до 17:00 без електрики залишиться вул. Робоча (152).

Енергетики нагадують, що планові відключення тимчасові та необхідні для підтримки стабільної роботи системи. Мешканців просять заздалегідь спланувати використання побутових приладів і поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

