Обмеження руху транспорту в Києві введено на декілька тижнів, тому варто знати, де діятимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У період із 10 по 24 листопада введено часткове обмеження руху транспорту у Києві на вулиці Симона Петлюри, що розташована у Шевченківському районі столиці.

Як зазначили у відомстві, на цій ділянці дороги проводять комплекс робіт, пов’язаних із облаштуванням острівця безпеки на місці примикання вулиці Симона Петлюри до площі Вокзальної. Такі заходи спрямовані на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення аварійності та створення більш комфортних умов для пішоходів і водіїв.

Будівельно-дорожні роботи здійснюватимуться поступово, із частковим обмеженням руху транспорту, щоб не створювати суттєвих ускладнень на автошляхах поблизу центрального залізничного вокзалу.

У «Київавтодорі» наголошують, що всі роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов, адже технологічні процеси облаштування елементів безпеки вимагають сухої поверхні та стабільної температури повітря.

Комунальники закликають водіїв бути уважними на ділянках, де здійснюються ремонтні роботи, дотримуватися тимчасових обмежень і дорожніх знаків, а також за можливості завчасно планувати маршрути пересування з урахуванням можливих ускладнень проїзду.

У корпорації перепрошують за тимчасові незручності, підкреслюючи, що проведення таких робіт є важливою частиною програми з модернізації транспортної інфраструктури столиці, спрямованої на підвищення безпеки всіх учасників дорожнього проїзду.

