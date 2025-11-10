Під час робіт графік відключення світла на 11 листопада в Полтавській області передбачає тимчасові перерви, які допоможуть забезпечити безпечне обслуговування мереж.

Графік відключення світла на 11 листопада в Полтавській області оприлюднено для мешканців Чорнухинської територіальної громади та прилеглих сіл, повідомляє Politeka.

Інформацію про це з'явилася на сайті Чорнухинської територіальної громади.

Планові роботи з технічного обслуговування електромереж АТ «Полтаваобленерго» відбудуться 11 листопада з 08:00 до 16:30. Під час ремонтів можливі тимчасові перерви в електропостачанні на ряді вулиць.

У селі Ковалі світла не буде на вул. Замостянська (будинки 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А), а також на окитянська у смт Чорнухи (будинки 22, 25).

У Куріньці тимчасово вимкнуть електроенергію на пров. Артюхи (3, 4), вул. Новоселівська (1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32-37, 40-49, 52-56), Підметянська (3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18-20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36), Приудайська (1-6, 8-14), Центральна (6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109-111, 114-117), а також Центральна 35 у селі Курінька.

У селі Мокіївка знеструмлення торкнеться вулиць: Бойка (2, 3, 5, 9-15, 18-23), Новоселівка (1, 2, 5-8, 10, 11, 15), Садова (1-6, 8-10, 12-14, 16-21), Центральна (8, 14, 20, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 43, 50, 51, 52, 53, 53А, 55, 56, 58А, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 72), провулка Шкільний (1-7).

У Нетратівці вимкнуть електроенергію на вул. Приудайська (2, 4, 11-23, 25, 27-32, 33), Центральна (1-3, 6, 7, 10, 12-14, 18, 21, 22, 25-28, 34, 35, 39, 41).

У Скибинцях роботи зачеплять вулицю Новоселівська (2-7, 9-11, 13, 15, 18-22, 25, 27, 53), Село (2, 4, 8-15, 15А, 19, 21-25, 28, 33, 35, 36), Хутірську (1, 2, 5, 7, 13-15, 19, 22-24, 27, 29, 30).

У селі Харсіки електропостачання тимчасово не буде на: Гудимівка (33, 35, 36, 40), Загора (2, 2А, 3, 3А, 3Б, 30, 34, 36, 38, 38А, 40А, 42), Полковника Харсіки (24ДАЧА, 25, 26А, 27, 29А, 31А, 35А, 38, 45), Полона (10, 19) та Шевченка (2, 3, 12ПУСТ).

Під час робіт графік відключення світла на 11 листопада в Полтавській області передбачає тимчасові перерви, які допоможуть забезпечити безпечне обслуговування мереж. Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до відсутності електрики та врахувати орієнтовний час відключення.

