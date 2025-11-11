Для грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області громадянам не потрібно подавати жодних заяв чи документів.

Кабмін затвердив нову програму підтримки під назвою «Зимова підтримка», яка передбачає надання одноразової грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області, пише Politeka.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розмір такої грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області становитиме 6500 гривень на одну особу. Ці кошти мають стати додатковою підтримкою у зимовий період, коли зростають витрати на базові потреби — ліки, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі.

Як повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, мета програми полягає у тому, щоб надати фінансову підтримку тим українцям, які сьогодні опинилися у найскладнішій життєвій ситуації та найбільше потребують допомоги держави.

Згідно з урядовим рішенням, програмою будуть охоплені такі категорії населення:

діти-сироти;

діти, які перебувають під опікою;

діти з інвалідністю, що виховуються у прийомних сім’ях;

діти внутрішньо переміщених осіб;

дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю;

самотні пенсіонери, які не мають рідних або опікунів.

Усього програма охопить близько 660 тисяч громадян по всій Україні. Це означає, що сотні тисяч сімей зможуть отримати фінансову підтримку напередодні зимового сезону, коли особливо зростає потреба у додаткових коштах для забезпечення базових потреб.

Для отримання допомоги громадянам не потрібно подавати жодних заяв чи документів — усі виплати будуть здійснюватися автоматично на основі інформації, що міститься у базах Пенсійного фонду України. Такий механізм дозволить забезпечити швидке та прозоре нарахування коштів без зайвої бюрократії.

Виплати розпочнуться у грудні поточного року. Громадяни зможуть вільно розпоряджатися отриманими коштами — придбати необхідні лікарські засоби, теплий одяг, взуття та інші товари першої необхідності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: как получить горячие обеды.

Також Politeka повідомляла, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: выплаты можно потратить на отдельные товары, какие именно.

Як повідомляла Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: часть украинцев получит новую выплату, кто в списке счастливчиков.