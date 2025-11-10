Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Одеській області може бути використана на задоволення базових зимових потреб.

У Одеській області продовжує діяти програма грошову допомогу для пенсіонерів та ВПО під назвою «Тепла зима», повідомляє Politeka.net.

Кабінет Міністрів України затвердив механізм виплат у 2025 році.

Як і минулого року, виплата залишається цільовою і призначена для покриття базових потреб у зимовий період, включаючи придбання одягу, взуття та оплату комунальних послуг.

Основні категорії отримувачів

Першою та найбільш чисельною групою є діти:

діти з малозабезпечених сімей;

діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

діти, над якими встановлено опіку або піклування;

діти-сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях.

Друга категорія – соціально вразливі дорослі громадяни:

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи;

самотні пенсіонери, які отримують державну надбавку на догляд.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Одеській області здійснюються автоматично, без необхідності особистого звернення до органів соцзахисту. Громадяни, які вже отримують соціальну допомогу та належать до однієї з визначених категорій, не мають подавати додаткові документи.

Розмір допомоги становить 6500 гривень на одного отримувача. Кошти перераховуються на соціальний рахунок, а для тих громадян, які користуються смартфоном та мають доступ до інтернету, можливе отримання через віртуальну «Дія.Картку».

Виплата є разовою та має обмежений термін дії – витратити кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Невикористана сума автоматично повертається до державного бюджету.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Одеській області може бути використана на задоволення базових зимових потреб, зокрема:

придбання теплого одягу та взуття;

оплату рахунків за тепло, електроенергію, газ та інші комунальні послуги;

купівлю харчових продуктів;

придбання ліків та медичних препаратів;

оплату проїзду у громадському транспорті.

Уряд наголошує, що кошти не можна знімати готівкою або переказувати іншим особам. Виплати здійснюються виключно у безготівковій формі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: українцям доступна гуманітарна допомога.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Одеській області: хто готовий надати підтримку в листопаді.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Одеській області: скільки отримають українці в листопаді.