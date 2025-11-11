У перспективі мешканцям Дніпра варто очікувати поступового подорожчання проїзду на інший транспорт.

З суботи, 8 листопада, сталося подорожчання проїзду у Дніпрі та підвищилася вартість у більшості маршрутних автобусів міста, пише Politeka.

Про причини такого рішення розповів директор департаменту транспорту Дніпровської міської ради Ігор Маковцев під час ефіру програми «Васильєв Гостро».

Якщо раніше пасажирам доводилося сплачувати 18 гривень, то тепер ціна зросла до 20 гривень за одну поїздку.

Посадовець зазначив, що рішення про підвищення тарифу до двадцяти гривень було ухвалено ще майже рік тому. Однак тоді тариф збільшили не до кінцевої суми, а лише з п’ятнадцяти до вісімнадцяти гривень, аби поступово адаптувати систему перевезень до економічних змін. Зараз же перевізники отримали можливість укласти додаткові угоди, які дозволили встановити повний тариф у розмірі двадцяти гривень.

За словами Ігоря Маковцева, на таке рішення вплинула низка факторів, серед яких — зростання вартості пального, інфляційні процеси, подорожчання запчастин і витратних матеріалів, а також кадрові проблеми у транспортній галузі.

Ігор Маковцев також наголосив, що нині особливо важливо зберегти якість і надійність перевезень, попри складні економічні обставини. За його словами, транспортні підприємства стикаються з потребою оновлення автопарку, підготовки техніки до зимового періоду, заміни шин, перевірки акумуляторів і забезпечення належного технічного стану автобусів. Усе це потребує значних фінансових ресурсів.

Він також додав, що у перспективі мешканцям Дніпра варто очікувати поступового подорожчання проїзду і в електротранспорті — тролейбусах та трамваях. Проте це рішення, за його словами, буде ухвалене пізніше, після додаткових розрахунків та обговорень з перевізниками.

Джерело: dnepr.info

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: как получить горячие обеды.

Також Politeka повідомляла, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: выплаты можно потратить на отдельные товары, какие именно.

Як повідомляла Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: часть украинцев получит новую выплату, кто в списке счастливчиков.