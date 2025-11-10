Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що літні люди можуть отримуваги гарні гроші і залишатися соціально активними.

Мешканці Дніпра, які шукають роботу для пенсіонерів, мають достатньо великий вибір вакансій, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонує різні варіанти зайнятості. Компанії надають офіційне працевлаштування, гарні умови та перспективи розвитку.

Серед актуальних пропозицій є вакансія машиніста крана металургійного виробництва з зарплатою 20 800 - 22 800. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі включає управління вантажопідйомними кранами, транспортування продукції та вантажів у технологічному потоці цеху.

Вимоги прості: досвід від року, посвідчення машиніста та знання правил безпечної експлуатації обладнання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, оплачувані лікарняні, відпустку 24 календарних дні, медичне страхування та професійний розвиток.

Працівники отримують безкоштовний спецодяг, взуття, дотації на харчування та корпоративний транспорт, а також матеріальну допомогу в певних випадках і подарунки на свята.

Ще одна пропозиція надходить від МакДональдз Юкрейн. Там пропонують місце з зарплатою у 24 516 в залежності від відпрацьованих годин та щомісячного бонусу.

Тут потрібно буде готувати страви, обслуговувати клієнтів та підтримувати чистоту навколо. Не потрібен досвід, достатньо бути активним, любити спілкування та мати бажання навчатися. Заробіток залежить від кількості відпрацьованих годин, що дозволяє планувати свій дохід.

А от вакансія зварювальника в Техмамонтажі пропонує відрядну оплату 40 000 - 55 000. Ця зайнятість передбачає виконання зварювання аргоновим та напівавтоматичним методами.

