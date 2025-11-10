Дефіцит овочів в Київській області цього сезону особливо відчувається на помідорах, які залишаються популярними для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати продовжують підвищуватися через зменшення врожаю на спеціалізованих фермах. Крім того, обмежена пропозиція продукції з відкритого ґрунту після завершення піку польового збору додатково тисне на ринок.

За останній тиждень вартість тепличних помідорів зросла приблизно на 14%. Наразі ціна становить від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від обсягу партій, розміру та якості продукції. Фермери пояснюють подорожчання активним попитом роздрібних мереж і гуртових компаній, що активно закуповують томати. Крім того, завершення сезону ґрунтових овочів також впливає на підвищення вартості.

Експерти відзначають, що незважаючи на підвищення цін, тепличні помідори залишаються відносно доступними. Середня вартість наразі приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що дещо полегшує фінансове навантаження на покупців.

Отже, дефіцит овочів в Київській області продовжує впливати на ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують споживачів планувати покупки заздалегідь і розглядати альтернативні варіанти серед доступних овочів.

Водночас у регіоні передбачена підтримка літніх громадян. Вони отримують сертифікати номіналом 440 гривень, які можна використати у мережі АТБ для придбання продуктів на власний розсуд.

До слова, у Київській області люди також можуть отримати гуманітарну допомогу.

