В Дніпрі можу перекрити вулицю Гоголя на два дні

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з розпорядження мера міста Бориса Філатова.

за Причиною такого рішення стали роботи по видаленню аварійних дерев.

Роботи планується провести 13 і 14 березня. У ці дні з 9:00 до 16:00 можуть перекрити рух транспорту.

Крім того, на місці встановлять огорожі і тимчасові дорожні знаки та забезпечать безпечний рух для пішоходів.

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Харківській та деяких інших прилеглих вулиць збираються обмежити рух через роботи по звуження вулиць. Також ускладнено рух буде і на тротуарах поряд з місцем проведення робіт.

Роботи будуть проводитися з 1 березня 2020 року до 1 березня 2023 року і торкнуться вулиці Князя Володимира Великого, Харківської, Глінки та Європейської.