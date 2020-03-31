В Дніпрі вандали викопали туї, які посадили за двором приватні власники

В Дніпрі під час карантину деякі особистості вирішуються на божевільні вчинки. Поки свідомі городяни сидять в самоізоляції по домівках, інші – ходять під парканами і викопують їх дерева. Про це написала місцева мешканка Дар'я Немога у фейсбук-групі «Березанівка мій райончик», пише Politeka.net.

«Куплю сорти туї Смарагд в кількості 5 штук, нахабно вкрадені з моєї клумби 29.03.2020 по вулиці Обласна. Жителі Березановки будьте обережні і пильні облагараживая свої ділянки, судячи з останніх новин кінчені створення бажаючі нажится в нашому районі є! Створення, яке це зробив, — сподіваюся тобі вистачить цього на лікування!!!», — розповіла користувачка мережі.

Нагадаємо, що в Дніпрі просять ввести комендантську годину під час епідемії коронавіруса. Про це йдеться в відповідної петиції.

За словами автора, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм.

“Прошу вас всіх свідомих громадян України розглянути питання про запровадження режиму комендантської години для боротьби з епідемією і не дозволити короновирусу поширяться по нашій країні, а також скоротити кількість заражених.” - повідомив автор документа.

Також ми писали, що мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії коронавіруса. Він зазначив, що закрив коментарі на своїй сторінці з-за «ада», який влаштували передплатники.



«Читаємо уважно рішення міської комісії по ТБЧС», — повідомив він.

Також, він у досить незвичній формі описав підготовку міста до епідемії коронавіруса.

"І, так, 400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлівают труни", - написав він.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудному способі поширення коронавіруса: "карантин не допоможе".

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