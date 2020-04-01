Американська співачка Мадонна знімає кліп в Дніпрі
В Дніпрі за замовленням американської співачки, відомої поп-виконавиці Мадонни знімають кліп на пісню “Live to Tell”. Про це проговорилися джерела співачки, повідомляє Відкритий.
Для зйомок кліпу обрали улюблені всіма дніпрянами місця в місті. Так, кліп потраплять панорамні види житлового комплексу “Вежі”, Палац студентів в паку Шевченка, Новий міст і недобудована готель “Парус”.
«Провести зйомки кліпу в Дніпрі – ідея самої співачки. У неї були плани відвідати Дніпро у другій половині квітня, проте через пандемію коронавіруса візит довелося відкласти. Тим не менш, приготування до зйомок йдуть повним ходом. Плануються відзняти готель “Парус”, Новий міст, “Вежі”, Палац студентів в паку Шевченка», – заявив інсайдер співачки Мадонни.
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Нагадаємо, що в Дніпрі піднялися ціни на деякі продукти.
Так, з 27 по 30 березня, у Дніпрі подорожчали гречка – на 4.19%, молоко – на 2.76%, хліб – на 1.98%, курячі яйця - на 1.83%.
Свинина, нарешті, скинула в ціні на 9.51%, куряче м'ясо – на 6.87%, макаронні вироби – на 2.97%, картопля - на 1.68%, олію – на 1.02%.
При цьому ціна на цукор не змінювалася весь тиждень зовсім.
А ось за підсумками моніторингу з 31 березня по 1 квітня свинина подешевшала на 20.17%, картопля -на 13.29%, олія - на 6, 64%.
Ціна на гречку продовжила зростання - на 9.52%, курка - на 6.17%, макаронні вироби - на 2.36%.
Ціна на хліб, яйця, цукор і молоко не змінилася.
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