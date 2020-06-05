Це вже ні в які рамки не лізе

Поліцейські в Павлограді змушували людей скоювати злочини

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДБР в Telegram.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві спільно з працівниками Головного оперативного управління ДБР та співробітниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури Київської області затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції і 4 оперативних працівників", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поліцейські, задля підвищення показників, насильно примушували людей скоювати злочини: крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброя .

"Нагороджували" поліцейські своїх "підопічних" грошима і наркотиками, а потім залучали їх до кримінальної відповідальності.

Зараз всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема тяжких.

Раніше повідомлялося, що в місті Вишневе Київської області колишній поліцейський відкрив вогонь по перехожих.

В ніч на 1 червня жителі міста повідомили про постріли на вулиці. За даними правоохоронців, нетверезий водій посварився з кількома людьми з-за паркування свого автомобіля. Після зауваження чоловік почав поводити себе агресивно, а потім дістав пістолет почали палити по опонентам.

Нагадаємо, відкрили стрілянину в центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Як повідомляла Politeka, неадекват з ножем атакував людей у Києві, з'їхалися силовики: фото

Також Politeka писала, що у храму в Києві відкрили стрілянину: з'їхалися силовики, кадри.