В Дніпрі поїзд збив коляску з півторарічною дівчинкою
Про це повідомляє Інформатор .
Моторошний випадок стався ввечері 25 червня. Під час прогулянки, бабуся перетаскивала коляску з дівчинкою через залізничні колії неподалік від житлових будинків в районі тунельної балки.
У цей момент з-за повороту виїжджав ремонтний поїзд. Бабуся встигла відскочити з шляху локомотива, але коляску забрати не змогла, оскільки колеса застрягли між рейками.
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Побачивши дитячу коляску на колії, машиніст спробував зупинити поїзд, але не зміг.
Прихопивши з собою дитину, бабуся втекла з місця події, залишивши там коляску і особисті речі.
Пізніше до жінки додому приїхали поліцейські і доставили дитину в лікарню.
У дівчинки було багато травм, але медики всю ніч боролися за життя дитини і їм вдалося витягти буквально з того світу. На даний момент дитина знаходиться під пильним наглядом лікарів.
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